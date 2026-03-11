LPG Gas Cylinder Supply: अमेरिका-ईरान तनाव का असर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की 25000+ वेटिंग, इन कारोबारों पर पड़ा तगड़ा असर

राजस्थान सरकार को कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। खासतौर पर जयपुर, कोटा और सीकर जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में राहत दी जानी चाहिए। यदि गैस सिलेंडरों की किल्लत बढ़ती है तो कोचिंग छात्रों के सामने भोजन का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। कोटा में ही लगभग 500 मैस और करीब 4 हजार हॉस्टल संचालित हो रहे हैं, जहां हजारों विद्यार्थी भोजन की व्यवस्था के लिए मैस पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी होने पर मैस और हॉस्टल संचालकों के लिए व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा और विद्यार्थियों को समय पर भोजन मिलना भी प्रभावित हो सकता है। सरकार को इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोचिंग शहरों में विशेष राहत देने पर विचार करना चाहिए, ताकि छात्रों और हॉस्टल संचालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

नवीन मित्तल, अध्यक्ष, कोटा हॉस्टल एसोसिएशन