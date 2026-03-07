LPG Gas Booking New Rule: गैस सिलेंडर बुकिंग का बदला नियम, अब इतने दिन बाद ही मिलेगा दूसरा सिलेंडर

LPG Cylinder Booking Gap Extended To 21 Days: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की बुकिंग के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 21 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकेगी। ऑयल कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में इस प्रकार बदलाव किया है कि अब 21 दिन से पहले बुकिंग नहीं हो सकेगी। नए नियम शुक्रवार से ही लागू हो गए हैं। ऑयल कंपनियों ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को इन नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं।