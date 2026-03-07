‘गहलोत नहीं चाहते थे यहां एयरपोर्ट बने…’, राजस्थान में नए एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले ऊर्जा मंत्री ने पूर्व CM पर किया पलटवार

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर कोटा एयरपोर्ट को लेकर बयान जारी किया। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, कोटा एयरपोर्ट की पहल हमारी कांग्रेस सरकार ने की थी। राहुल गांधी ने कोटा में एक जनसभा के दौरान वहां की जनता से एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था। उसे हकीकत बनाने के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने 1250 एकड़ जमीन कोटा में एयरपोर्ट के लिए 2021 में निशुल्क आवंटित की।