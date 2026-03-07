Jaipur Traffic News: जयपुर में सिग्नल फ्री होगी यह सड़क, 10.46 करोड़ का U-शेप ट्रैफिक सिस्टम तैयार; 40 मिनट का सफर 15 मिनट में होगा पूरा

अभियांत्रिकी शाखा के अभियंताओं के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत सड़क का ज्योमेट्रिक सुधार, डिवाइडर में बदलाव, नए यू-टर्न निर्माण, संकेतक बोर्ड और ट्रैफिक सुरक्षा से जुड़े कार्य होंगे। इससे ट्रैफिक प्रवाह बेहतर होगा और दुर्घटनाओं की आशंका घटेगी। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय लगभग आधा रह जाएगा। वर्तमान में सात नंबर चौराहे से रामचंद्रपुरा तक पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं, जबकि सिस्टम लागू होने के बाद यह दूरी 15 से 20 मिनट में तय की जा सकेगी।