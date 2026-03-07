Patrika Foundation Day: सच कहने का साहस…न किसी के दबाव में और न प्रभाव में, 7 दशक और सात प्रतीक

Patrika Foundation Day: भारतीय संस्कृति में 'सात' एक संख्या मात्र नहीं, बल्कि विशालता और निरंतरता का प्रतीक है। जैसे सूर्य के सात घोड़े समय को गति देते हैं। सात चक्र मनुष्य की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। सप्ताह के सात दिन निरंतर कर्म की याद दिलाते हैं। संगीत के सात सुर जीवन को राग देते हैं। इंद्रधनुष के सात रंग आशा का उजाला फैलाते हैं। सात समुद्र जीवन के विस्तार और गहराई का बोध कराते हैं। सप्तऋषि समाज को दिशा देते हैं।