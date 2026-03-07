Women Safety: 2030 के जयपुर में महिलाओं में डर नहीं… दम दिखेगा, पिंक पेट्रोलिंग का होगा विस्तार

2030 तक भारत और राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षित कार्यस्थल, नीतिगत सुधार और सामाजिक जागरूकता पर फोकस जरूरी है। केंद्र सरकार ने महिला श्रम बल भागीदारी दर वित्त वर्ष 2024 के 41.7% से बढ़ाकर 2030 तक 55% करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, सस्ती बाल देखभाल और देखभाल अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना शामिल है। राजस्थान में यह प्रगति तेज है। 2017-18 के 27% से 2023-24 में 50.9% पहुंच गई और राज्य कौशल नीति 2025 तथा रोजगार नीति 2026 के तहत 60% से अधिक लक्ष्य है। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ाने व शैक्षणिक निरंतरता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नई शिक्षा नीति और 'मंजिल' जैसी योजनाएं अहम है। राजनीति में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 33% आरक्षण लागू होने से नेतृत्व बढ़ेगा। स्थानीय स्तर पर 50% पहले से प्रभावी है।