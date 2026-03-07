Rajasthan Assembly : राजस्थान में एडीएम की अनुमति से बिकेगी अशांत क्षेत्र में संपत्ति, डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 पारित

1- विक्षुब्ध क्षेत्र में एडीएम की अनुमति के बिना बाजार मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति हस्तांतरण नहीं होगा और रजिस्ट्री भी नहीं की जाएगी।

2- बिना अनुमति संपत्ति हस्तांतरण अमान्य माना जाएगा।

3- समुदाय विशेष की डेमोग्राफी प्रभावित होना भी डिस्टर्ब एरिया का आधार।

4- संपत्ति बेचान प्रार्थना पत्र पर एसडीएम करेगा तीन महीने में फैसला।

5- अपराध गैर जमानती व संज्ञेय, 3 से 5 साल तक जेल और 1 लाख तक जुर्माना भी।

6- बैंकों और वितीय संस्थानों के पास गिरवी संपत्ति पर लागू नहीं, नीलामी भी संभव।

7- प्रावधानों के उल्लंघन या समुदाय विशेष के विस्थापन के प्रयास पर संपत्ति बेचान प्रार्थना पत्र निरस्त।