अमृत महोत्सव विजन 2030: जटिल से जटिल बीमारी का इलाज जयपुर में ही हो, ‘रिफरल’ नहीं, ‘रिजॉल्यूशन सिटी’ चाहिए

राजस्थान के कोने-कोने से गंभीर मरीज जयपुर का रुख करते हैं। ऐसे में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केवल किसी एक शहर का विषय नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की जीवन रेखा है। अमृत महोत्सव के इस अवसर पर सवाल है, क्या 2030 तक जयपुर इलाज के लिए 'रिफरल सिटी' नहीं, बल्कि 'रिजॉल्यूशन सिटी' बन पाएगा?