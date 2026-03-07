मिडिल ईस्ट में ‘महाजंग’ के बीच राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल के क्या हैं आज के भाव? ‘शॉर्टेज’ की खबरों पर आया बड़ा अपडेट

खाड़ी देशों में जारी तनाव और युद्ध की स्थितियों के बीच राजस्थान में आज ( 7 March 2026 ) ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कुछ पैसों का ही उछाल आया है। वहीं, सोशल मीडिया पर तेल की कमी (Fuel Shortage) को लेकर फैल रही अफवाहों के बाद Indian Oil (IOCL) और Bharat Petroleum (BPCL) ने आधिकारिक बयान जारी कर जनता को आश्वस्त किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है।
जयपुर में पिछले 10 दिनों से ईंधन की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव जारी है:
ईरान-इज़राइल युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली सप्लाई बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस पर तेल कंपनियों ने सख्त रुख अपनाया है:
मिडिल ईस्ट में अगर तनाव और बढ़ता है, तो आने वाले दिनों में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों और परिवहन क्षेत्र पर इसका असर पड़ सकता है। राजस्थान एक बड़ा राज्य है जहाँ माल ढुलाई के लिए डीज़ल की खपत काफी अधिक है। वर्तमान में वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं है।
जयपुर में पिछले 10 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतें ₹104.38 से ₹105.40 के बीच रही हैं, जबकि डीज़ल ₹89.90 से ₹90.82 के बीच झूल रहा है। यह उतार-चढ़ाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की अस्थिरता का परिणाम है।
सरकार और तेल कंपनियों ने जनता से आग्रह किया है कि वे 'पैनिक बाइंग' (डर में आकर तेल जमा करना) से बचें। सभी पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सुचारू है। किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर (+91 8799711259) पर संपर्क किया जा सकता है।
