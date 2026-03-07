7 मार्च 2026,

शनिवार

जयपुर

मिडिल ईस्ट में ‘महाजंग’ के बीच राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल के क्या हैं आज के भाव? ‘शॉर्टेज’ की खबरों पर आया बड़ा अपडेट

मिडिल ईस्ट में ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के संकट ने वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासकर Strait of Hormuz में तनाव की खबरों के बाद राजस्थान के पेट्रोल पंपों पर भीड़ और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी दिग्गज कंपनियों ने स्पष्ट कर दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 07, 2026

खाड़ी देशों में जारी तनाव और युद्ध की स्थितियों के बीच राजस्थान में आज ( 7 March 2026 ) ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कुछ पैसों का ही उछाल आया है। वहीं, सोशल मीडिया पर तेल की कमी (Fuel Shortage) को लेकर फैल रही अफवाहों के बाद Indian Oil (IOCL) और Bharat Petroleum (BPCL) ने आधिकारिक बयान जारी कर जनता को आश्वस्त किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है।

जयपुर में आज क्या हैं पेट्रोल-डीज़ल के दाम?

जयपुर में पिछले 10 दिनों से ईंधन की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव जारी है:

  • पेट्रोल: आज (शनिवार) जयपुर में पेट्रोल की कीमत ₹105.40 प्रति लीटर है। कल (शुक्रवार) ₹105.11 पर था, यानी आज इसमें मामूली बढ़त देखी गई है।
  • डीज़ल: डीज़ल के दाम भी बढ़कर ₹90.82 प्रति लीटर पहुंच गए हैं, जो कल ₹90.56 थे।
  • LPG: जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर व व्यवसायिक गैस सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 856.50 रुपए में मिलने वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 916.50 रुपए में मिलेगा।वहीं जयपुर में व्यवसायिक गैस सिलेंडर में 114 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद व्यवसायिक गैस सिलेंडर 1796.50 रुपए की जगह अब 1911 रुपए में मिलेगा। नई दरें शनिवार सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी।
  • CNG: जयपुर में सीएनजी की दर ₹90.91 प्रति किलो पर बनी हुई है।

तेल कंपनियों की चेतावनी: 'अफवाहों पर न दें ध्यान'

ईरान-इज़राइल युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली सप्लाई बाधित होने की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इस पर तेल कंपनियों ने सख्त रुख अपनाया है:

  • पर्याप्त स्टॉक: कंपनियों ने साफ किया है कि भारत के पास किसी भी वैश्विक व्यवधान से निपटने के लिए पर्याप्त ईंधन भंडार सुरक्षित है।
  • PIB Fact Check: भारत पेट्रोलियम ने नागरिकों से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों की पुष्टि के लिए @PIBFactCheck का सहारा लें और पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं।

युद्ध की स्थिति और राजस्थान पर प्रभाव

मिडिल ईस्ट में अगर तनाव और बढ़ता है, तो आने वाले दिनों में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों और परिवहन क्षेत्र पर इसका असर पड़ सकता है। राजस्थान एक बड़ा राज्य है जहाँ माल ढुलाई के लिए डीज़ल की खपत काफी अधिक है। वर्तमान में वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहा है और सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं है।

पिछले 10 दिनों का रुझान (Fluctuation)

जयपुर में पिछले 10 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमतें ₹104.38 से ₹105.40 के बीच रही हैं, जबकि डीज़ल ₹89.90 से ₹90.82 के बीच झूल रहा है। यह उतार-चढ़ाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की अस्थिरता का परिणाम है।

उपभोक्ता क्या करें?

सरकार और तेल कंपनियों ने जनता से आग्रह किया है कि वे 'पैनिक बाइंग' (डर में आकर तेल जमा करना) से बचें। सभी पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति सुचारू है। किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर (+91 8799711259) पर संपर्क किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Mar 2026 11:19 am

Published on:

07 Mar 2026 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मिडिल ईस्ट में ‘महाजंग’ के बीच राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल के क्या हैं आज के भाव? ‘शॉर्टेज’ की खबरों पर आया बड़ा अपडेट

