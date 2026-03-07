मिडिल ईस्ट में ‘महाजंग’ के बीच राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल के क्या हैं आज के भाव? ‘शॉर्टेज’ की खबरों पर आया बड़ा अपडेट

खाड़ी देशों में जारी तनाव और युद्ध की स्थितियों के बीच राजस्थान में आज ( 7 March 2026 ) ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि राजधानी जयपुर में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कुछ पैसों का ही उछाल आया है। वहीं, सोशल मीडिया पर तेल की कमी (Fuel Shortage) को लेकर फैल रही अफवाहों के बाद Indian Oil (IOCL) और Bharat Petroleum (BPCL) ने आधिकारिक बयान जारी कर जनता को आश्वस्त किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है।