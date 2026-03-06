UPSC AIR 1st Rank : राजस्थान के ‘अनुज’ ने दोहराया IAS टीना डाबी का इतिहास, पूरे देश को चौंकाया

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज ( 6 March 2026 ) सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार की मेरिट लिस्ट में राजस्थान के लिए दोहरी खुशी की खबर आई है। रावतभाटा के लाल अनुज अग्निहोत्री (Anuj Agnihotri) ने अखिल भारतीय स्तर पर पहली रैंक (AIR 1) हासिल की है। अनुज की इस कामयाबी ने राजस्थान के उस गौरवशाली इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया है, जब टीना डाबी ने यूपीएससी टॉप कर एक मिसाल कायम की थी।