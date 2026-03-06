6 मार्च 2026,

शुक्रवार

जयपुर

UPSC AIR 1st Rank : राजस्थान के ‘अनुज’ ने दोहराया IAS टीना डाबी का इतिहास, पूरे देश को चौंकाया

राजस्थान की माटी ने एक बार फिर दिल्ली के प्रशासनिक गलियारों में अपनी धमक दिखाई है। साल 2015 में जिस तरह टीना डाबी ने महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी टॉप कर राजस्थान का नाम देश-दुनिया में रोशन किया था, ठीक 10 साल बाद साल 2025 के परिणामों में अनुज अग्निहोत्री ने वही इतिहास दोहरा दिया है।

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 06, 2026

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज ( 6 March 2026 ) सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार की मेरिट लिस्ट में राजस्थान के लिए दोहरी खुशी की खबर आई है। रावतभाटा के लाल अनुज अग्निहोत्री (Anuj Agnihotri) ने अखिल भारतीय स्तर पर पहली रैंक (AIR 1) हासिल की है। अनुज की इस कामयाबी ने राजस्थान के उस गौरवशाली इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया है, जब टीना डाबी ने यूपीएससी टॉप कर एक मिसाल कायम की थी।

10 साल बाद फिर 'नंबर 1' पर राजस्थान का कब्जा

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के इतिहास में राजस्थान का दबदबा हमेशा से रहा है, लेकिन 'नंबर 1' की कुर्सी तक पहुंचने का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण होता है।

  • टीना डाबी का वो दौर: साल 2015 में टीना डाबी ने यूपीएससी टॉप किया था। हालांकि वह दिल्ली की रहने वाली थीं, लेकिन राजस्थान कैडर मिलने के बाद वह प्रदेश की 'लाडली' बन गईं और आज भी राज्य की सबसे चर्चित आईएएस अधिकारी हैं।
  • अनुज का ऐतिहासिक उदय: अनुज अग्निहोत्री ने 2025 में टॉप कर साबित कर दिया कि राजस्थान का युवा अब केवल प्रशासन में शामिल ही नहीं हो रहा, बल्कि उसे लीड कर रहा है। एक साधारण परिवार से निकलकर AIR 1 तक पहुंचना, टीना डाबी के उसी जुझारू व्यक्तित्व की याद दिलाता है।

टीना डाबी जैसी प्रेरणादायक है कहानी

अनुज अग्निहोत्री की कहानी टीना डाबी से थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही प्रेरणादायक है।

  • डॉक्टर से प्रशासनिक अधिकारी: अनुज ने AIIMS जोधपुर से अपनी एमबीबीएस (MBBS) की पढ़ाई पूरी की। जहां टीना डाबी ने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सफलता पाई थी, वहीं अनुज ने चिकित्सा के क्षेत्र में अनुभव लेने के बाद समाज सेवा के बड़े मंच 'यूपीएससी' को चुना।
  • तीसरा प्रयास और सफलता: अनुज फिलहाल DANICS सेवा में अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। ट्रेनिंग और नौकरी के साथ पढ़ाई करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनके संकल्प ने उन्हें देश का टॉपर बना दिया।

'रावतभाटा' का संघर्ष और जोधपुर का सम्मान

अनुज के पिता चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कार्यरत हैं। एक मध्यमवर्गीय परिवार के संघर्ष और माता-पिता के त्याग ने अनुज को वह शक्ति दी, जो यूपीएससी जैसे कठिन इम्तिहान के लिए जरूरी है। टीना डाबी की तरह ही अनुज भी अब राजस्थान के उन लाखों युवाओं के लिए 'आइकन' बन गए हैं, जो छोटी जगहों से बड़े सपने देखते हैं।

राजस्थान कैडर और भविष्य की चुनौतियां

टीना डाबी ने राजस्थान कैडर चुनकर प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है, चाहे वह जैसलमेर की जिला कलेक्टर के रूप में उनका कार्यकाल हो या वर्तमान जिम्मेदारियां। अब नजरें इस पर हैं कि क्या अनुज अग्निहोत्री भी अपने गृह राज्य राजस्थान को ही अपनी कर्मभूमि चुनेंगे? अगर ऐसा होता है, तो प्रदेश को एक और 'ब्रिलियंट माइंड' मिलेगा।

सोशल मीडिया पर 'सेलिब्रिटी' बने अनुज

जैसे ही परिणाम आए, सोशल मीडिया पर अनुज अग्निहोत्री की तुलना टीना डाबी की सफलता से होने लगी। लोग उन्हें 'राजस्थान का अगला स्टार' बता रहे हैं। जोधपुर से लेकर रावतभाटा तक, राजस्थान के हर जिले में अनुज की कामयाबी के चर्चे हैं।

UPSC Result 2025: राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया ऑल इंडिया टॉप, जानें संघर्ष की कहानी 
कोटा
sdfs

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / UPSC AIR 1st Rank : राजस्थान के 'अनुज' ने दोहराया IAS टीना डाबी का इतिहास, पूरे देश को चौंकाया

