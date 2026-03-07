7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

महिलाओं को फ्री सफर की सौगात, आज रात 12 बजे से Rajasthan Roadways में नहीं लगेगा किराया, इतने दिन मिलेगा लाभ

RSRTC women free journey: यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की विशेष सफाई और धुलाई करवाई जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान महिलाओं को बेहतर माहौल मिल सके।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Mar 07, 2026

Rajasthan-Roadways

राजस्थान रोडवेज की बस। पत्रिका फाइल फोटो

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) के अवसर पर राजस्थान की महिलाओं को इस बार भी विशेष सुविधा मिलने जा रही है। राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा (राजस्थान रोडवेज) ने महिलाओं को 8 मार्च को बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रोडवेज प्रशासन ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

रोडवेज अधिकारियों के अनुसार महिलाएं 7 मार्च की मध्यरात्रि के बाद से लेकर 8 मार्च की रात 12 बजे तक राज्यभर में रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में बिना टिकट यात्रा कर सकेंगी। हर साल पर महिलाओं को सम्मान देने और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह सुविधा प्रदान की जाती है।

बसों की सफाई और स्टैंड पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम

महिला दिवस को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की विशेष सफाई और धुलाई करवाई जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान महिलाओं को बेहतर माहौल मिल सके। इसके अलावा बस स्टैंड और प्रमुख रूटों पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। कई स्थानों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि महिला यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।

हर साल हजारों महिलाएं उठाती हैं इस योजना का लाभ

महिला दिवस पर दी जाने वाली इस सुविधा का हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं लाभ उठाती हैं। खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाली महिलाएं इस दिन मुफ्त बस यात्रा कर अपने कार्यों के लिए दूसरे शहरों तक आसानी से पहुंच पाती हैं।
रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। साथ ही यह कदम महिला सशक्तिकरण के संदेश को भी मजबूत करता है।

ये भी पढ़ें

Iran-Israel War: “मिसाइल गिरते ही सराफा बाजार में कोहराम! ₹8,500 महंगा हुआ सोना, चांदी फिर तीन लाख के करीब, क्या अब गहने बेचना ही पड़ेगा?”
जयपुर
gold silver price update chandi drops in 2 days current value check current price up

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 09:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / महिलाओं को फ्री सफर की सौगात, आज रात 12 बजे से Rajasthan Roadways में नहीं लगेगा किराया, इतने दिन मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Foundation Day: गुलाब कोठारी ने मतदान के लिए किया जागरूक, देश के 11 राज्यों का दौरा किया

Patrika Foundation Day Gulab Kothari Voter Awareness Journey Covered 11 States Amplified Public Voices
जयपुर

Women Safety: कालिका पेट्रोलिंग का सख्त पहरा, दो माह में 157 मनचलों पर कार्रवाई

जयपुर

NSUI चीफ विनोद जाखड़ का राजस्थान में पहला 'शक्ति प्रदर्शन', आई ये बड़ी खबर 

जयपुर

Patrika Foundation Day : राजस्थान पत्रिका के सत्य और साहस के सात दशकों का सफर, जानें

Patrika Foundation Day today Rajasthan Patrika seven decades journey of truth and courage know
जयपुर

UPSC Result 2026: जयपुर के इन युवाओं ने लहराया परचम, दादा पटवारी तो पोता बनेगा अफसर, किसान की बेटी ने भी बढ़ाया मान

UPSC Result 2026 Jaipur Vedant Singh Dhakad Sambhav Patni and Sneha Meena Shine in Civil Services Exam
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.