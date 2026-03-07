महिलाओं को फ्री सफर की सौगात, आज रात 12 बजे से Rajasthan Roadways में नहीं लगेगा किराया, इतने दिन मिलेगा लाभ

महिला दिवस को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की विशेष सफाई और धुलाई करवाई जा रही है, ताकि यात्रा के दौरान महिलाओं को बेहतर माहौल मिल सके। इसके अलावा बस स्टैंड और प्रमुख रूटों पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। कई स्थानों पर महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि महिला यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।