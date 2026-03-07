पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – चलते रहे साथ-साथ

राजस्थान में चल रहे पत्रिका के 'नशा मुक्ति संग्राम' अभियान के बाद अब तक दो दर्जन से अधिक एमडी ड्रग फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं। सैकड़ों तस्करों को जेल भेजा गया है। इसी तरह फर्जी डिग्री प्रकरण हों या फिर साइबर ठगी को लेकर 'सुरक्षा कवच' अभियान जैसे मामलों, सभी में हर दिन नए-नए नतीजे जनता के सामने आ रहे है। मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग के महाघोटाले, 40 किलो सोना बरामदगी का खुलासा सिर्फ पत्रिका ने किया, जिससे प्रदेश ही नहीं देशभर में हड़कंप मचा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या और आदिवासियों के हकों को लेकर पत्रिका ने लगातार आवाज उठाई है। डिजिटल माध्यमों से आज के दौर में लोगों के पास भ्रामक सूचनाएं भी कम नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें कितनी तेजी से फैल सकती हैं, यह हमने कई मौकों पर देखा है। पत्रिका इस मामले में सदैव सजग रहा है।