पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – काठ की हांडी

उपचुनाव में किसी भी प्रदेेश में, चुनाव हारने के बड़े अर्थ होते हैं। आज ही बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आए। वहां विपक्ष हारा, तब सत्ता पक्ष अपने ही प्रदेश में क्यों नहीं जीत पाया। पिछले लोकसभा चुनाव में भी शकुनि के ‘पासे’ चले थे। पिताजी की अस्थियों के ही थे। भाजपा के विधायक रहे व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट दिलाकर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। मुंह की खानी पड़ी। क्या बिहार का मतदाता नहीं जानता कि लालू की सरकार बनी तो क्या परिणाम होंगे? आज तक भी लालू यादव और उनका परिवार सजा-पर-सजा का संघर्ष झेल रहा है। सरकार ने कभी कुछ दिया ही नहीं। ‘चारा घोटाला’ बिहार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बन गया। ‘खानदान’ देखा जाता है। भाजपा ने देश की उखड़ी सांसों को लौटाया है। राजनीति में सब जायज है यदि लोककल्याण भी साथ चले। कांग्रेस राष्ट्रहित के मुद्दों पर अपनी भूमिका से भागती है। नेता कर्मठ नहीं रहे। भ्रष्टाचार की कमी भाजपा में भी नहीं है। मर्यादाहीन आचरण बहुमत का परिणाम होता है। सब स्वच्छन्द हो गए हैं। कोई नियामक तंत्र आज प्रभावी नहीं है। बस केन्द्र का आलम्बन है।