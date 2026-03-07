पढ़ाई बाद में कराना गुरुजी… SIR ड्यूटी पूरी होने के बाद अब शिक्षकों के लिए नया काम ले आई सरकार… नई ड्यूटी शुरू

Teachers Census Duty Jaipur: राजस्थान में शिक्षकों के लिए सरकार ने नया काम खोज निकाला है। शिक्षण के अलावा अब शिक्षकों को जनगणना के लिए भी काम में लेना शुरू कर दिया गया है। इससे पहले उनकी एसआईआर ड्यूटी जैसे-तैसे पूरी हुई थी। बताया जा रहा है कि जयपुर के करीब एक हजार शिक्षकों को तो इस काम में लगा ही दिया गया है, जबकि सरकारी विद्यालयों में अभी बोर्ड की परीक्षाओं के साथ ही अन्य वार्षिक परीक्षाएं भी जारी है और इस बीच इन परीक्षाओं में ड्यूटी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। वार्षिक परीक्षाओं के महत्वपूर्ण समय में शिक्षकों को गैर.शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने से विवाद गहरा गया है।