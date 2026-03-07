पढ़ाई बाद में कराना गुरुजी… SIR ड्यूटी पूरी होने के बाद अब शिक्षकों के लिए नया काम ले आई सरकार… नई ड्यूटी शुरू

बच्चे खेलते हुए और गुरुजी दूसरे काम करते हुए, एआई की मदद से तैयार तस्वीर, फोटो-पत्रिका
Teachers Census Duty Jaipur: राजस्थान में शिक्षकों के लिए सरकार ने नया काम खोज निकाला है। शिक्षण के अलावा अब शिक्षकों को जनगणना के लिए भी काम में लेना शुरू कर दिया गया है। इससे पहले उनकी एसआईआर ड्यूटी जैसे-तैसे पूरी हुई थी। बताया जा रहा है कि जयपुर के करीब एक हजार शिक्षकों को तो इस काम में लगा ही दिया गया है, जबकि सरकारी विद्यालयों में अभी बोर्ड की परीक्षाओं के साथ ही अन्य वार्षिक परीक्षाएं भी जारी है और इस बीच इन परीक्षाओं में ड्यूटी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। वार्षिक परीक्षाओं के महत्वपूर्ण समय में शिक्षकों को गैर.शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने से विवाद गहरा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयपुर जिले के 1000 से अधिक शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य के लिए लगा दी गई है। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां चरम पर हैं। शिक्षकों का कहना है कि एक तरफ सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय प्रशासनिक कार्यों में उलझाया जा रहा है।
शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया है। संगठनों का तर्क है कि मार्च और अप्रैल का महीना शैक्षणिक सत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग