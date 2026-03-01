कोटा में अग्रवाल समाज सवाईमाधोपुर संस्था का फागोत्सव मनाया

हुकुम मंगल ने बताया कि आयोजन का मुख्य आकर्षण फूलों की होली रही। लोगों ने एक-दूसरे पर पुष्प वर्षा कर भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर राधा-कृष्ण का स्वरूप धारण करने वाली महिलाओं का विशेष सम्मान किया गया। बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। ​कार्यक्रम में महेश अग्रवाल, विजय गोयल, भवानी शंकर गर्ग, हुकुमचंद मंगल, हनुमान गोयल, विष्णु अग्रवाल, हनुमान प्रसाद गुप्ता, महेश गर्ग और जगदीश सिंघल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।