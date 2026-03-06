Anuj Agnihotri: कौन हैं यूपीएससी टॉपर अनुज अग्निहोत्री? छोटे कस्बे से निकलकर हासिल की ऑल इंडिया रैंक-1

चिकित्सा की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुज ने यह महसूस किया कि प्रशासनिक सेवा के माध्यम से वे समाज में अधिक व्यापक बदलाव ला सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। यह राह आसान नहीं थी। उन्हें नए विषयों को समझना पड़ा, पढ़ाई की नई पद्धति अपनानी पड़ी और लंबे समय तक अनुशासित दिनचर्या बनाए रखनी पड़ी। लगातार प्रयासों के बाद तीसरे प्रयास में उन्होंने देश की इस कठिन परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।