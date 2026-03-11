Kota: 8500 लोगों को लूटा और पत्नी संग होटल में मनाने लगा ‘जश्न’, करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी का भंडाफोड़

Oasis Enterprises Fraud Director Arrested: घर बैठे रोजगार देने के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ठग को अनंतपुरा थाना पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कोटा में फर्जी कंपनी खोलकर करीब 8500 लोगों से दो करोड़ रुपए की ठगी की थी और बाद में दफ्तर बंद कर फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी पर कोटा रेंज के आइजी ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।