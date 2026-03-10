10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Patrika Women’s Car Rally: 15 मार्च को कोटा में होगी ‘पत्रिका वुमन कार रैली’, मिलेगा मैडल, जानें रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

Kota Women's Car Rally Online Registration: इसमें प्रतिभागी महिलाओं को मैडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वुमन कार रैली में शिरकत करने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 10, 2026

Woman Car Rally

फोटो: पत्रिका

पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्म शताब्दी वर्ष पर हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान पत्रिका की ओर से 15 मार्च रविवार को वुमन कार रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में शामिल होने के लिए महिलाएं क्यूआर कोड स्कैन कर या लिंक के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी।

रैली महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश देगी। कार रैली का शुभारंभ 15 मार्च को सुबह 6.30 बजे नयापुरा स्थित उम्मेदसिंह स्टेडियम से होगा, जो जेडीबी कॉलेज के सामने से होकर एरोड्राम सर्किल, विज्ञान नगर फ्लाईओवर, अनंतपुरा फ्लाईओवर होकर झालावाड़ रोड पर जगपुरा में आरटीओ ऑफिस के पास मुकुन्दरा सरोवर प्रीमियर रिसोर्ट पहुंचेगी। यहां समापन समारोह आयोजित किया जाएगा।

इसमें प्रतिभागी महिलाओं को मैडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वुमन कार रैली में शिरकत करने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस रैली के आयोजन में कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिविजन, लायंस क्लब कोटा टेक्नी, श्रीगिरधर गोपाल राजमल सर्राफ चैरिटेबल ट्रस्ट, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, जेसीआइ कोटा शक्ति, रोटरी क्लब पद्मनी कोटा, इनरव्हील क्लब कोटा एवं कुटुम्ब क्लब श्री फलौदी महिला मंडल सेवा समिति, माहेश्वरी महिला मंडल, अखिल भारतीय मारवाड़ी सुगंधा शाखा कोटा और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थान कोटा सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता रहेगी। रैली का उद्देश्य समाज में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

ऐसे करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

वुमन कार रैली में शिरकत करने वाली महिलाएं लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं।
लिंक
अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9829038188, 9799915567 तथा 9414000800 पर संपर्क किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Diwas : 5 दिन के ‘मेगा सेलेब्रेशन’ का प्लान फाइनल, जयपुर में नहीं- इस बार यहां होगा मुख्य समारोह, देखें पूरा शेड्यूल
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 01:51 pm

Published on:

10 Mar 2026 01:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Patrika Women’s Car Rally: 15 मार्च को कोटा में होगी ‘पत्रिका वुमन कार रैली’, मिलेगा मैडल, जानें रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर्पूर चंद्र कुलिश जन्मशती वर्ष

Truck Overturned: कोटा में पलटा अंगूर से लदा मिनी ट्रक, लूटने की मची होड़, पुलिस को संभालनी पड़ी व्यवस्था

Grapse Overloaded Truck Overturned
कोटा

US-Iran War: ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी में फंसे राजस्थान समेत 110 भारतीय छात्रों को लेकर तेहरान से आया बड़ा अपडेट

MBBS student Maz Haider In War
कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, सरसों व चना तेज

कोटा

मंडी में धनिया-सरसों की बंपर आवक, दबाव बढ़ने पर गेट बंद

47 हजार बोरी जिन्स पहुंची मंडी, मैदान में खड़े करवाने पड़े वाहन; धनिया की नीलामी लंच के बाद तक चली
समाचार

Kota: संत सनातनपुरी महाराज को विधि-विधान से दी समाधि, नगर भ्रमण में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु

Shivpuri Dham Sant
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.