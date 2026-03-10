Patrika Women’s Car Rally: 15 मार्च को कोटा में होगी ‘पत्रिका वुमन कार रैली’, मिलेगा मैडल, जानें रेजिस्ट्रेशन का प्रोसेस

इसमें प्रतिभागी महिलाओं को मैडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। वुमन कार रैली में शिरकत करने के लिए महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस रैली के आयोजन में कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिविजन, लायंस क्लब कोटा टेक्नी, श्रीगिरधर गोपाल राजमल सर्राफ चैरिटेबल ट्रस्ट, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, जेसीआइ कोटा शक्ति, रोटरी क्लब पद्मनी कोटा, इनरव्हील क्लब कोटा एवं कुटुम्ब क्लब श्री फलौदी महिला मंडल सेवा समिति, माहेश्वरी महिला मंडल, अखिल भारतीय मारवाड़ी सुगंधा शाखा कोटा और प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थान कोटा सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की सक्रिय सहभागिता रहेगी। रैली का उद्देश्य समाज में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।