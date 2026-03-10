US-Iran War: ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी में फंसे राजस्थान समेत 110 भारतीय छात्रों को लेकर तेहरान से आया बड़ा अपडेट

सभी भारतीय छात्रों की शीघ्र सकुशल भारत वापसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा को ईरान तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अधिकृत रूप से जवाब भेजते हुए कहा कि भारतीय दूतावास उर्मिया यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों के संपर्क में है और सभी भारतीय छात्र सुरक्षित है। उनके अच्छी स्थिति में होने की सूचना प्राप्त हुई है।