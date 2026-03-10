10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

US-Iran War: ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी में फंसे राजस्थान समेत 110 भारतीय छात्रों को लेकर तेहरान से आया बड़ा अपडेट

Urmia University's Indian Student Update: ईरान-अमेरिका युद्ध के बीच ईरान की उर्मिया यूनिवर्सिटी में फंसे कोटा सहित 110 भारतीय छात्रों को लेकर नया अपडेट सामने आया है। राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर होने के बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि सभी भारतीय छात्र सुरक्षित हैं और उनसे लगातार संपर्क बना हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 10, 2026

MBBS student Maz Haider In War

कोटा के MBBS छात्र की फोटो: पत्रिका

Indian Students Stranded In Iran: अमरीका व ईरान युद्ध के बीच ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी में फंसे हुए राजस्थान के कोटा निवासी MBBS छात्र माज हैदर सहित 110 भारतीय छात्रों के मामले में राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर होने के बाद ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने जवाब जारी किया है।

सभी भारतीय छात्रों की शीघ्र सकुशल भारत वापसी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक कांग्रेस नेता चर्मेश शर्मा को ईरान तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अधिकृत रूप से जवाब भेजते हुए कहा कि भारतीय दूतावास उर्मिया यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों के संपर्क में है और सभी भारतीय छात्र सुरक्षित है। उनके अच्छी स्थिति में होने की सूचना प्राप्त हुई है।

110 भारतीय छात्र युद्ध के बीच फंसे

उल्लेखनीय है कि ईरान से एमबीबीएस कर रहे कोटा के माज हैदर सहित 110 भारतीय छात्र ईरान की उर्मिया मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। कोटा निवासी छात्र माज हैदर के मामा जुनैद फारूखी ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर परिवार में चिंता बनी हुई है।

6 फरवरी को दायर की थी याचिका

ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी में फंसे हुए सभी 110 भारतीय छात्रों को शीघ्र सकुशल भारत लाने के लिए विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए कार्य करने वाले चर्मेश शर्मा ने 6 फरवरी को राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की थी। साथ ही विदेश मंत्रालय और मानव अधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। ईरान से एमबीबीएस कर रहे कोटा निवासी छात्र माज हैदर के परिजनों ने उनसे मदद मांगी थी।

ये भी पढ़ें

LPG Crisis: कमर्शियल गैस सिलेंडर का ऑर्डर बंद, शादी वाले घरों में बढ़ी चिंता, केटरिंग और ढाबों पर भी असर
जयपुर
कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पर रोक, पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 08:35 am

Published on:

10 Mar 2026 08:34 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / US-Iran War: ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी में फंसे राजस्थान समेत 110 भारतीय छात्रों को लेकर तेहरान से आया बड़ा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : धान, सोयाबीन, सरसों व चना तेज

कोटा

मंडी में धनिया-सरसों की बंपर आवक, दबाव बढ़ने पर गेट बंद

47 हजार बोरी जिन्स पहुंची मंडी, मैदान में खड़े करवाने पड़े वाहन; धनिया की नीलामी लंच के बाद तक चली
समाचार

Kota: संत सनातनपुरी महाराज को विधि-विधान से दी समाधि, नगर भ्रमण में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु

Shivpuri Dham Sant
कोटा

Crime News: गांव में हैंडपंप पर पानी भरते समय पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर नृशंस हत्या, जानिए पूरा मामला

kota crime
कोटा

Kota: संत सनातनपुरी के देवलोकगमन के बाद आज दी जाएगी समाधि, 525 शिवलिंगों की करवाई थी स्थापना

sanatanpuri maharaj
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.