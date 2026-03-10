LPG Crisis: कमर्शियल गैस सिलेंडर का ऑर्डर बंद, शादी वाले घरों में बढ़ी चिंता, केटरिंग और ढाबों पर भी असर

जयपुर शहर के एजेंसी संचालकों का कहना था कि 1 हजार से 1500 मेहमानों वाली बड़ी शादी में केटरर्स 15 से 20 सिलेंडर काम में लेता है। ऐसे में व्यवासयिक सिलेंडर के आर्डर नहीं देने के आदेश का सबसे बड़ा असर आने वाले दिनों में होने वाली शादियों की तैयारियों पर आएगा। ऐसे में अब व्यवसायिक सिलेंडर की कालाबाजारी की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग बड़े स्तर पर हो सकता है।