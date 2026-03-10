Jaipur: बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर 244 लोगों से 10 करोड़ की ठगी, मलेशिया से चल रहे साइबर गैंग का पर्दाफाश

राजर्षि राज ने बताया कि मामला सामने आने के बाद तकनीकी विश्लेषण और खुफिया जानकारी के आधार पर किंग्स रोड स्थित पद्मावती पैलेस होटल से दिल्ली रोड गुणावता स्थित हनुमान वाटिका निवासी अविनाश शर्मा, मूलत: झुंझुनूं में खेतड़ी हाल रेलवे ऑफिसर कॉलोनी कनकपुरा निवासी जितेन्द्र सिंह व हरमाड़ा स्थित शेखावटी नगर निवासी चमन सिंह को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना अविनाश कैश राशि से यूएसडीटी खरीदकर मलेशिया भेजता था। वहां बैठे उसके साथी माइनिंग सर्वर रूम के वीडियो दिखाकर लोगों को निवेश के लिए फंसाते थे।