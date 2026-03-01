Breaking News: भिवाड़ी सीमा पर बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत कई और दबे होने की आशंका

Breaking News: राजस्थान के भिवाड़ी के पास हरियाणा सीमा से सटे इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली–जयपुर हाईवे के किनारे चल रहे एक निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और वहां काम कर रहे कई मजदूर उसके नीचे दब गए। इस हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह घटना कापड़ियावास इलाके में स्थित सिगनेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन सोसाइटी में हुई। यहां जमीन की खुदाई का काम चल रहा था। उसी दौरान अचानक ढीली मिट्टी भरभरा कर गिर पड़ी और पास में काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते कई लोग मिट्टी के नीचे दब गए।