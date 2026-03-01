Breaking News: भिवाड़ी सीमा पर बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत कई और दबे होने की आशंका

Breaking News
Breaking News: राजस्थान के भिवाड़ी के पास हरियाणा सीमा से सटे इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। दिल्ली–जयपुर हाईवे के किनारे चल रहे एक निर्माण कार्य के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई और वहां काम कर रहे कई मजदूर उसके नीचे दब गए। इस हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह घटना कापड़ियावास इलाके में स्थित सिगनेचर ग्लोबल की निर्माणाधीन सोसाइटी में हुई। यहां जमीन की खुदाई का काम चल रहा था। उसी दौरान अचानक ढीली मिट्टी भरभरा कर गिर पड़ी और पास में काम कर रहे मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते कई लोग मिट्टी के नीचे दब गए।
घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों और मजदूरों ने तुरंत बचाव की कोशिश शुरू की और प्रशासन को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पुलिस और राहत-बचाव दल भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद मिट्टी हटाकर दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद अब तक 7 मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सभी शवों को भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल लाया गया है।
प्रशासन का कहना है कि अभी भी कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की संभावना है। इसी वजह से राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। मशीनों और मजदूरों की मदद से मिट्टी हटाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द सभी को बाहर निकाला जा सके। हादसे की खबर फैलते ही वहां काम करने वाले मजदूरों के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचने लगे। कई लोग अपने रिश्तेदारों की जानकारी लेने के लिए इधर-उधर भटकते नजर आए।
