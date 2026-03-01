IMD Alert: 10 मार्च को राजस्थान के इन 5 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री पार

Heat wave Alert: जयपुर. राजस्थान में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 व 11 मार्च के बीच राज्य के कई जिलों में हीटवेव चलने की संभावना है। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर जिलों में 10 मार्च को ऊष्ण लहर का अलर्ट जारी किया गया है। इन क्षेत्रों में दिन के समय तापमान तेजी से बढ़ने की आशंका है, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है।