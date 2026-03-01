साइबर ठगी का बढ़ता खतरा: एक साल में 24 लाख शिकायतें, फर्जी लिंक, निवेश और केवाईसी के नाम पर बढ़ रहे फ्रॉड

जयपुर। डिजिटल लेन-देन और ऑनलाइन सेवाओं के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के साथ देश में साइबर अपराध भी तेज़ी से बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में साइबर ठगी से जुड़ी 6 करोड़ 58 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह संख्या इस बात का संकेत है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं।