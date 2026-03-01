अमूल ब्रांड के साथ पकड़ा बड़ा खेल, एक्सपायरी डेट मिटाकर अमूल उत्पाद बेचने की तैयारी कर रहे थे मिलावटखोर

शिकायत के बाद सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम को एक बडे़ गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री के कार्टन मिले, जिनमें कायराडिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन गुजरात की ओर से उत्पादित एवं एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सप्लाई किए गए अमूल ब्रांड के अनेक नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट नूडल्स, केचअप ,म्योनीज, एनर्जी ड्रिंक आदि उत्पाद थे। लगभग 12 हजार कार्टन एक्सपायरी तारीख के मिले, जिनमें से 3000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी। मौके पर तारीख मिटाने के लिए थिनर, एसीटोन, केमिकल एवं अन्य सामग्री पाई गई। एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म का कारोबारी गगन आहूजा इस खाद्य सामग्री पर नई डेट प्रिंट कर इसे 4500 नए अमूल ब्रांड के कार्टनों में भर कर मोटे मुनाफे में बेचने की तैयारी में था। पड़ोसियों के अनुसार गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी सुबह अंदर जाते और शाम तक दरवाजा बंद रखा जाता था, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी।