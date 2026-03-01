डिजिटल लेन-देन और बैंक खाते पर अस्थायी रोक: नागरिक क्या सावधानी बरतें? विशाल कटारिया से समझें…

डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत में वित्तीय लेन-देन को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से प्रतिदिन करोड़ों लेन-देन हो रहे हैं। परंतु इसी सुविधा के साथ एक नई प्रशासनिक चुनौती भी सामने आई है। जिसमें साइबर शिकायतों की जांच के दौरान बैंक खातों पर अस्थायी रोक (फ्रीज़ या डेबिट प्रतिबंध) लगना शामिल है। इसी को लेकर विशाल कटारिया जो खुद राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि कई बार नागरिकों को अचानक यह ज्ञात होता है कि उनके खाते से राशि निकासी संभव नहीं है। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी साइबर धोखाधड़ी की जांच में किसी खाते का नंबर लेन-देन की श्रृंखला से जुड़ा पाया जाता है। जांच प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित खातों पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है, ताकि धन के प्रवाह का परीक्षण किया जा सके।
यह समझना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया दंडात्मक नहीं, बल्कि जांचात्मक प्रकृति की होती है। तथापि, यदि व्यक्ति की संपूर्ण बचत एक ही खाते में हो, तो दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। विशाल कटारिया के अनुसार डिजिटल लेन-देन की तीव्रता के इस दौर में वित्तीय संरचना को सुव्यवस्थित रखना एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गया है।
सावधानी के कुछ बिंदु
• मुख्य बचत खाते को दैनिक यूपीआई लेन-देन से अलग रखना उपयोगी हो सकता है।
• छोटे एवं नियमित डिजिटल भुगतान के लिए पृथक खाता रखना व्यावहारिक विकल्प है।
• संदिग्ध या अपरिचित स्रोत से प्राप्त राशि को स्वीकार करने में सतर्कता बरतनी चाहिए।
• बैंकिंग लेन-देन की समय-समय पर समीक्षा आवश्यक है।
कई बार अनजाने में 10–20 रुपये का लेन-देन भी ऐसी श्रृंखला का हिस्सा बन सकता है, जो आगे चलकर किसी बड़ी शिकायत से जुड़ जाए। यद्यपि यह दुर्लभ स्थिति होती है, फिर भी वित्तीय अनुशासन संभावित असुविधा को कम कर सकता है। विशाल कटारिया की मानें तो यदि खाता अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हो जाए, तो नागरिक को संबंधित बैंक शाखा से लिखित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह जानना आवश्यक है कि रोक किस प्राधिकरण या शिकायत के आधार पर लगाई गई है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित साइबर प्रकोष्ठ अथवा विधिक सलाह का सहारा लिया जा सकता है। प्रक्रिया में समय लग सकता है, अतः वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार भारत की प्रगति का संकेत है। परंतु सुविधा के साथ सतर्कता और संरचित बैंकिंग व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय सुरक्षा केवल तकनीकी सुरक्षा उपायों से नहीं, बल्कि संतुलित और सुविचारित वित्तीय प्रबंधन से भी सुनिश्चित होती है।
