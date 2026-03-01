डिजिटल लेन-देन और बैंक खाते पर अस्थायी रोक: नागरिक क्या सावधानी बरतें? विशाल कटारिया से समझें…

डिजिटल भुगतान प्रणाली ने भारत में वित्तीय लेन-देन को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से प्रतिदिन करोड़ों लेन-देन हो रहे हैं। परंतु इसी सुविधा के साथ एक नई प्रशासनिक चुनौती भी सामने आई है। जिसमें साइबर शिकायतों की जांच के दौरान बैंक खातों पर अस्थायी रोक (फ्रीज़ या डेबिट प्रतिबंध) लगना शामिल है। इसी को लेकर विशाल कटारिया जो खुद राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि कई बार नागरिकों को अचानक यह ज्ञात होता है कि उनके खाते से राशि निकासी संभव नहीं है। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी साइबर धोखाधड़ी की जांच में किसी खाते का नंबर लेन-देन की श्रृंखला से जुड़ा पाया जाता है। जांच प्रक्रिया के अंतर्गत संबंधित खातों पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है, ताकि धन के प्रवाह का परीक्षण किया जा सके।