जयपुर के लग्जरी विला में चल रहा था इंटरनेशनल साइबर सिंडिकेट, एंटीवायरस-दवाओं के नाम पर लूट, क्रिप्टोकरेंसी में लेते थे पैसे

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि श्रीकिशनपुरा स्थित पिंकसिटी एनक्लेव के एक विला में कुछ युवकों की संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने विला नंबर 103 बी-1 पर दबिश दी, जहां सात युवक लैपटॉप और मोबाइल के साथ काम करते मिले। पूछताछ और तकनीकी जांच में सामने आया कि ये सभी युवक ऑनलाइन ठगी का अंतरराष्ट्रीय गिरोह चला रहे थे।