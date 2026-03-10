9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

मंडी में धनिया-सरसों की बंपर आवक, दबाव बढ़ने पर गेट बंद

नगर की विशिष्ठ श्रेणी की धनिया मंडी में आवक का प्रेशर बढ़ने से सोमवार को मंडी गेट बंद करने पड़े। यार्ड में इस दिन करीब 47 हजार बोरी जिन्स की कुल आवक थी। जिसमें सर्वाधिक 20 हजार बोरी धनिया, 20 हजार बोरी सरसों व अन्य जिन्स दो हजार बोरी थी। आवक बढ़ने के बावजूद धनिया [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Sharma

Mar 09, 2026

47 हजार बोरी जिन्स पहुंची मंडी, मैदान में खड़े करवाने पड़े वाहन; धनिया की नीलामी लंच के बाद तक चली
Play video

नगर की विशिष्ठ श्रेणी की धनिया मंडी में आवक का प्रेशर बढ़ने से सोमवार को मंडी गेट बंद करने पड़े। यार्ड में इस दिन करीब 47 हजार बोरी जिन्स की कुल आवक थी। जिसमें सर्वाधिक 20 हजार बोरी धनिया, 20 हजार बोरी सरसों व अन्य जिन्स दो हजार बोरी थी। आवक बढ़ने के बावजूद धनिया जिन्स खरीद के प्रति व्यापारियों में रुझान देखने को मिला। इस सीजन में पहली बार लंच के बाद तक धनिया की नीलामी हुई। धनिया के भावों में आवक बढ़ने का असर भी देखने को मिला। शुरुआत में 200 से 300 रुपए क्विंटल धनिया के भाव मंदे रहे। नीलामी के आखिरी में इसमें सुधार हुआ। मंदी फिर भी एवरेज धनिया में 200 रुपए व ग्रीन धनिया में 300 से 400 रुपए क्विंटल दर्ज की गई।

एमपी के बाद हाड़ौती से आवक

मंडी में सामान्यत मध्यप्रदेश से धनिया की आवक हो रही थी। इसमें अब कोटा जिला व झालावाड़ जिले की आवक भी शामिल हो गई है। झालावाड जिले में बकानी, माचलपुर तक का धनिया आने लगा है।

क्यों बढ़ी आवक

मंडी में शनिवार को 15 हजार बोरी धनिया आया था। शनिवार शाम व रविवार को दिन रात जिन्स की आवक यहां होने से जब मंडी हाऊस फुल जैसे हालात बनने लगे तो जिन्स से भरे हुए वाहनों को मंडी प्रशासन ने अंदर आने से रोका। ऐसे वाहनों को बाद में साबु मैदान में खड़ा करवाया गया। जिन्स से भरे इन वाहनों को रात के समय मंडी यार्ड में जिन्स खाली करने की जगह मिली।

क्या रहे धनिया के भाव

धनिया नया गिला 800 से 9000, 3 से 4 किलो बोरी घट वाले 9100 से 10000, बादामी हल्का डेमेज और ड्राई 8700 से 9100, बादामी ड्राई 9200 से 9600, ईगल ड्राई 9900 से 10400, स्कूटर ड्राई 10500 से 10900 रंगदार 11000 से 12000, बेस्ट रंगदार 12500 से 14500, पुराना चालू 8700 से 9200, पुराना बेस्ट 9300 से 9600 रुपए क्विंटल बिका।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

कोटा

Published on:

09 Mar 2026 06:44 pm

Hindi News / News Bulletin / मंडी में धनिया-सरसों की बंपर आवक, दबाव बढ़ने पर गेट बंद

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

बीजेपी नेता के बेटे पर FIR, दुष्कर्म का आपत्तिजनक VIDEO बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

BJP leader's son continues to blackmail by making rape video
इंदौर

CG Rajya Sabha: राज्य सभा सांसद बनीं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, बीजेपी-कांग्रेस की सीटों पर निर्विरोध चुनाव

Lakshmi Verma and Phoolodevi Netam became Rajya Sabha MPs
रायपुर

Israel-Iran War: दुबई में फंसे लोगों के लिए ‘मसीहा’ बना राजस्थान का व्यापारी, आनंद महिंद्रा ने किया सैल्यूट

Anand Mahindra
जयपुर

MP में 15 हजार की रिश्वत लेते ‘सरपंच’ रंगे हाथों धराया, EOW की बड़ी कार्रवाई

seoni news
सिवनी

‘चटोरे हुए इंदौरी’…रोजाना ऑनलाइन मंगा रहे 40 करोड़ से अधिक का खाना

indore news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.