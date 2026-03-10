मंडी में धनिया-सरसों की बंपर आवक, दबाव बढ़ने पर गेट बंद

नगर की विशिष्ठ श्रेणी की धनिया मंडी में आवक का प्रेशर बढ़ने से सोमवार को मंडी गेट बंद करने पड़े। यार्ड में इस दिन करीब 47 हजार बोरी जिन्स की कुल आवक थी। जिसमें सर्वाधिक 20 हजार बोरी धनिया, 20 हजार बोरी सरसों व अन्य जिन्स दो हजार बोरी थी। आवक बढ़ने के बावजूद धनिया जिन्स खरीद के प्रति व्यापारियों में रुझान देखने को मिला। इस सीजन में पहली बार लंच के बाद तक धनिया की नीलामी हुई। धनिया के भावों में आवक बढ़ने का असर भी देखने को मिला। शुरुआत में 200 से 300 रुपए क्विंटल धनिया के भाव मंदे रहे। नीलामी के आखिरी में इसमें सुधार हुआ। मंदी फिर भी एवरेज धनिया में 200 रुपए व ग्रीन धनिया में 300 से 400 रुपए क्विंटल दर्ज की गई।