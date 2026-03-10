MP में 15 हजार की रिश्वत लेते ‘सरपंच’ रंगे हाथों धराया, EOW की बड़ी कार्रवाई

दरअसल, आवेदन शिवचरण नागवंशी जान्हवी नगर चुनाभट्टी के पास ग्राम पलारी सिवनी ने 2 मार्च को EOW जबलपुर में शिकायती आवेदन दिया था। जिसमें बताया था कि ग्राम पलारी में पिछले 4-5 साल से टपरिया बनाकर रह रहा है। उसके पास यहां के अलावा रहने की कोई जगह नहीं है। अपनी टपरिया में कुछ सुधार कार्य कराने के लिये गांव के सरपंच राम गोपाल डेहरिया ने 15000/-रुपये की मांग की थी। शिकायत का सत्यापन किये जाने पर आरोपी द्वारा 15000/-रुपये की रिश्वत की मांग सही पायी गई।