7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है अमोदागढ़, परिवार के साथ उठा सकते हैं लुत्फ

भागदौड़ भरी जिंदगी में यह एक ऐसा दिन है, जब मनचाहा समय अपने तरीके से जिया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Mar 07, 2026

संडे आउटिंग-इस रविवार सिवनीवासी अपना दिन बनाएं खास

सिवनी. छुट्टी के दिन हर कोई परिवार के साथ किसी विशेष जगह जाना चाहता है। जहां पर शांति भी हो और पूरा परिवार दिन का लुत्फ उठा सके। जिले में शायद ही कोई ऐसा होगा जो रविवार के दिन को यादगार नहीं बनाना चाहता। यह दिन सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि खुद को परिवार को और शहर को महसूस करने का अवसर होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में यह एक ऐसा दिन है, जब मनचाहा समय अपने तरीके से जिया जा सकता है। सुबह की शुरुआत अगर सुकून से करनी हो तो सुबह की हल्की ठंडक या ताजी हवा में टहलना, योग या साइकिलिंग एक बेहतरीन विकल्प है। इससे न सिर्फ शरीर सक्रिय रहता है, बल्कि पूरा दिन ऊर्जावान बन जाता है। कई लोग रविवार को देर तक सोना पसंद करते हैं, जो मानसिक थकान दूर करने का भी एक आसान तरीका है। इसके अलावा परिवार के साथ घूमने जाना भी एक अच्छा विकल्प है।

इस जगह जा सकते हैं घूमने
प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अमोदागढ़ का जंगल परिवार के साथ घूमने की अच्छी जगह है। यहां की ऊंची-ऊंची पहाडिय़ां, कल-कल बहती नदी, कई सारे छोटे झरने, हरियाली, गुफाए हैं। इसके अलावा सोना रानी महल के अवशेष भी यहां अब भी है। पेंच व कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के कारिडोर पर स्थित अमोदागढ़ में प्राकृतिक सौंदर्य के बीच समय बिताने हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 42 किमी दूर आमोदागढ़ पर्यटन स्थल सिवनी-मंडला स्टेट हाइवे से करीब 7 किमी दूर संरक्षित जंगल से घिरा हुआ है। यहां पर पयर्टकों के लिए पहाड़ी क्षेत्र में सेल्फी प्वाइंट बनाने के साथ वन विभाग ने कैफेटोरिया का निर्माण भी कराया हैं। पहाड़ की उंचाई से नीचे नदी व झरनों तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को करीब एक किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। अमोदागढ़ जंगल को अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध द जंगल बुक के किरदार ‘मोगली’ की जन्म स्थली माना जाता है। संरक्षित वन के बीच से बहने वाली नदी व पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। परिवार व दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने यहां जा सकते हैं। अमोदागढ़ के जंगल में वन्यप्राणियों की मौजूदगी होने के कारण शाम होने के बाद यहां किसी भी पर्यटक को रूकने की इजाजत नहीं दी जाती है। शाम होने से पहले सभी पर्यटकों को जंगल से बाहर कर दिया जाता है।

घर पर बना सकते हैं मनपसंद रेसिपी
खाने-पीने के शौकीनों के लिए रविवार का दिन खास होता है। ऐसे में घर पर ही फैमिली के पसंद का खाना बनाकर दिन को खास बना सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 12:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है अमोदागढ़, परिवार के साथ उठा सकते हैं लुत्फ

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भालीवाड़ा जलाशय में मोटरों की भरमार, तेजी से घट रहा जलस्तर

सिवनी

पूर्व सांसद ने की मिशन स्कूल को शासनाधीन लेने की मांग

सिवनी

भीमगढ़ बांध में प्रतिदिन कम हो रहा पानी, 510.30 मीटर पहुंचा जल स्तर

सिवनी

खेल-खेल में विद्यार्थियों को समझाया वैज्ञानिक सिद्धांत

सिवनी

श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.