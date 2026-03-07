7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन

भागवताचार्य ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। श्रोताओं से कहा कि लीला और क्रिया में अंतर होती है।

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Mar 07, 2026

खैरीकला में भागवत कथा

घंसौर. तहसील मुख्यालय के पास ग्राम पंचायत खैरी कला में ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम पंचायत भवन के पीछे श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 23 फरवरी से प्रतिदिन दोपहर एक से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। कथा के छठवें दिन शनिवार को भागवताचार्य ने भगवान श्रीकृष्ण के बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। श्रोताओं से कहा कि लीला और क्रिया में अंतर होती है। अभिमान तथा सुखी रहने की इच्छा प्रक्रिया कहलाती है। इसे ना तो कर्तव्य का अभिमान है और ना ही सुखी रहने की इच्छा, बल्कि दूसरों को सुखी रखने की इच्छा को लीला कहते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने यही लीला की, जिससे समस्त गोकुलवासी सुखी और संपन्न थे। उन्होंने कहा कि माखन चोरी करने का आशय मन की चोरी से है। कन्हैया ने भक्तों के मन की चोरी की। उन्होंने तमाम बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उपस्थित श्रोताओं को वात्सल्य प्रेम में सराबोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर कंस उनकी मृत्यु के लिए राज्य की सबसे बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। राक्षसी पूतना भेष बदलकर भगवान कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, परंतु भगवान उसका वध कर देते हैं। इसी प्रकार कार्तिक माह में ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजन कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनको इंद्र की पूजा करने से मना कर देते हैं और गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहते हैं। यह बात सुनकर भगवान इंद्र नाराज हो जाते हैं और गोकुल को बहाने के लिए भारी वर्षा करते हैं। इसे देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान कृष्ण कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी लोगों को उसके नीचे छिपा लेते हैं। भगवान द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को बचाने से इंद्र का घमंड चकनाचूर हो गया। मथुरा को कंस के आतंक से बचाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया। कथा का समापन 1 मार्च को किया जाएगा। आयोजन समिति ने कथा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की हुई है। उन्होंने सभी से धर्मलाभ लेने की अपील की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 12:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / श्रीमद्भागवत कथा के छठवें दिन भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भालीवाड़ा जलाशय में मोटरों की भरमार, तेजी से घट रहा जलस्तर

सिवनी

पूर्व सांसद ने की मिशन स्कूल को शासनाधीन लेने की मांग

सिवनी

भीमगढ़ बांध में प्रतिदिन कम हो रहा पानी, 510.30 मीटर पहुंचा जल स्तर

सिवनी

प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है अमोदागढ़, परिवार के साथ उठा सकते हैं लुत्फ

सिवनी

खेल-खेल में विद्यार्थियों को समझाया वैज्ञानिक सिद्धांत

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.