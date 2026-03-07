खेल-खेल में विद्यार्थियों को समझाया वैज्ञानिक सिद्धांत

सिवनी. पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सिवनी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्साह एवं वैज्ञानिक चेतना के साथ मनाया गया। यह दिवस महान भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा खोजे गए ‘रमन प्रभाव’ की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय के पीजीटी भौतिकी टीएस राहंगडाले द्वारा एक अत्यंत रोचक एवं संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों एवं विज्ञान पर आधारित मैजिक ट्रिक्स के माध्यम से छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों को सरल एवं मनोरंजक ढंग से समझाया। प्रकाश, दाब, जड़त्व आदि विषयों से संबंधित प्रयोगों ने विद्यार्थियों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक लीना पंद्रे एवं एसपी राहंगडाले ने भी विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुभवात्मक अधिगम के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राचार्य दीपक कुमार साहू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉ. सीवी रमन के जीवन एवं उनके महान योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ‘रमन प्रभाव’ की खोज के लिए डॉ. रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारत के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुसंधान, नवाचार एवं वैज्ञानिक चिंतन की दिशा में आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया। समापन विद्यार्थियों की उत्साही सहभागिता के साथ हुआ। इस आयोजन ने छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि एवं जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ किया।