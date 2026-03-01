अब पर्यटकों को नहीं हो पाएगा पेंच की लगड़ी बाघिन का दीदार

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठतम बाघिनों में से एक लगड़ी बाघिन के नाम से मशहूर पीएन- 20(टी-20) बाघिन का दीदार अब पर्यटकों को नहीं हो सकेगा। शनिवार सुबह लगभग 10.30 बजे कर्माझिरी रेंज के बाइसन बीट अंतर्गत जोड़ा मुनारा कैम्प के पास बाघिन मृत अवस्था में पाई गई। वर्ष 2008 में जन्मी इस बाघिन की आयु लगभग 18 वर्ष थी। यह बाघिन 6 मार्च 2026 को अंतिम बार पर्यटकों को दिखाई दी थी। पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर देवप्रसाद जे. ने बताया कि बाघिन काफी समय से दीर्घ आयु होने के कारण शारीरिक रूप से कमजोर थी। बाघिन की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण से हुई। यह पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे अधिक आयु वाली बाघिनों में से एक थी। पीएन- 20 पेंच टाइगर रिजर्व की विश्वविख्यात ‘कॉलरवाली’ बाघिन की सहोदर बहन थी। कर्माझिरी परिक्षेत्र के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में इसका विचरण रहा है। सामने के पंजे में जन्मजात विकृति के कारण यह बाघिन हल्का लंगड़ाकर चलती थी, जिसके कारण यह पर्यटकों के बीच ‘लंगड़ी बाघिन’ के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी।