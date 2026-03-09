‘चटोरे हुए इंदौरी’…रोजाना ऑनलाइन मंगा रहे 40 करोड़ से अधिक का खाना

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी यह असर है कि लोग ज्यादा चटोरे होते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि 24 घंटे में किसी भी समय कुछ नया स्वाद लेने का मूड बने तो आनलाइन बुलवा लें लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके कारण 20 घंटे से अधिक समय तक होटलों में फूड तैयार किए जाते हैं। अनुमानतः आनलाइन फूड कारोबार 40 करोड़ से अधिक का रोज हो रहा है। इससे रेस्टोरेन्ट का कामकाज करीब 5 फीसदी प्रभावित हुआ है। हमारे यहां वेज का कारोबार अधिक है।