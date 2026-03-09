9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

IDA बोर्ड बैठक: संपत्तियों को करेंगे फ्री होल्ड, नामांतरण शुल्क होगा 5 हजार

MP News: आइडीए का बजट फायदे वाला रहेगा और इसमें शहर विकास के लिए गैर योजना मद में ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव की तैयारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Mar 09, 2026

IDA board meeting

IDA board meeting (Photo Source- freepik)

MP News: इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) की बोर्ड बैठक जल्द होने वाली है, जिसमें नए वित्तीय वर्ष को लेकर बजट पेश किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव लाकर लोगों को सौगात देने की तैयारी है। आइडीए भी संपत्तियों को फ्री होल्ड करता है, लेकिन जिन कॉलोनियों में सहकारी गृह निर्माण संस्था को प्लॉट दिए हैं, उन्हें फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता।

राजस्व में भी वृद्धि होगी

आइडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े को इस तरह की संपत्तियों को भी फ्री होल्ड करने का नियम मिला तो इस आधार पर प्रस्ताव बनाकर बोर्ड बैठक में रखने की तैयारी है। संस्थाओं से संबंधित संपत्तियों को नामांकरण में दोगुना शुल्क देना होता था। अब नामांतरण शुल्क 5 हजार रुपए निर्धारित किया जा चुका है। संपत्ति फ्री होल्ड होने का बड़ी संख्या में संपत्ति धारक इंतजार कर रहे हैं।

इससे आइडीए के राजस्व में भी वृद्धि होगी। आइडीए का बजट फायदे वाला रहेगा और इसमें शहर विकास के लिए गैर योजना मद में ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव की तैयारी है। चंदन नगर चौराहे के ओवरब्रिज के साथ दो-तीन अन्य चौराहों पर और ब्रिज का प्रस्ताव रखा जा सकता है। पीपीपी मॉडल पर रहवासी सह आवासीय बिङ्क्षल्डग बनाने के साथ स्टार्टअप पार्क व कन्वेंशन सेंटर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कुछ अन्य विकास कार्य के प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।

लवकुश ब्रिज की गर्डर होगी लांच

आइडीए का पूरा ध्यान लवकुश चौराहे पर बन रहे डबल डेकर ब्रिज पर है। समय से काफी धीमा काम चलने के कारण एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। एक गर्डर लांच हो गई है और एक को अगले सप्ताह लांच किया जाएगा। ब्रिज को जून में पूरा करना है, चौराहे पर सर्विस रोड के सीमेंटीकरण का काम भी जल्द होगा।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में ‘1586 कॉलोनियों’ में हुए अवैध निर्माण, होगी बड़ी कार्रवाई
भोपाल
construction is illegal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 03:04 pm

Published on:

09 Mar 2026 03:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / IDA बोर्ड बैठक: संपत्तियों को करेंगे फ्री होल्ड, नामांतरण शुल्क होगा 5 हजार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: 60 फीट चौड़ी होगी सड़क, तोड़े जाएंगे 100 मकान

road widening
इंदौर

MP भाजपा से बाहर होंगे फोटोबाज नेता, चुनिंदा को ही मिलेगी एंट्री

mp news
इंदौर

‘इंटरनेशनल गैंग’ के निशाने पर थी रंगपंचमी, फ्लाइट से इंदौर आए थे आरोपी

International gang
इंदौर

रंगपंचमी पर पिकनिक मनाने गए RSS पदाधिकारी की मौत, कुंड में नहाते समय डूबे

RSS Rameshwaram District Service Chief drowned in a pond during Rangpanchami picnic indore mp news
इंदौर

इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, अब इन दो शहरों तक पहुंचेगी ट्रेन, डीपीआर तैयार

इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.