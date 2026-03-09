IDA बोर्ड बैठक: संपत्तियों को करेंगे फ्री होल्ड, नामांतरण शुल्क होगा 5 हजार

इससे आइडीए के राजस्व में भी वृद्धि होगी। आइडीए का बजट फायदे वाला रहेगा और इसमें शहर विकास के लिए गैर योजना मद में ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव की तैयारी है। चंदन नगर चौराहे के ओवरब्रिज के साथ दो-तीन अन्य चौराहों पर और ब्रिज का प्रस्ताव रखा जा सकता है। पीपीपी मॉडल पर रहवासी सह आवासीय बिङ्क्षल्डग बनाने के साथ स्टार्टअप पार्क व कन्वेंशन सेंटर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कुछ अन्य विकास कार्य के प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।