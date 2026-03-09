IDA बोर्ड बैठक: संपत्तियों को करेंगे फ्री होल्ड, नामांतरण शुल्क होगा 5 हजार

IDA board meeting (Photo Source- freepik)
MP News: इंदौर विकास प्राधिकरण (आइडीए) की बोर्ड बैठक जल्द होने वाली है, जिसमें नए वित्तीय वर्ष को लेकर बजट पेश किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं को आवंटित संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव लाकर लोगों को सौगात देने की तैयारी है। आइडीए भी संपत्तियों को फ्री होल्ड करता है, लेकिन जिन कॉलोनियों में सहकारी गृह निर्माण संस्था को प्लॉट दिए हैं, उन्हें फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता।
आइडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े को इस तरह की संपत्तियों को भी फ्री होल्ड करने का नियम मिला तो इस आधार पर प्रस्ताव बनाकर बोर्ड बैठक में रखने की तैयारी है। संस्थाओं से संबंधित संपत्तियों को नामांकरण में दोगुना शुल्क देना होता था। अब नामांतरण शुल्क 5 हजार रुपए निर्धारित किया जा चुका है। संपत्ति फ्री होल्ड होने का बड़ी संख्या में संपत्ति धारक इंतजार कर रहे हैं।
इससे आइडीए के राजस्व में भी वृद्धि होगी। आइडीए का बजट फायदे वाला रहेगा और इसमें शहर विकास के लिए गैर योजना मद में ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव की तैयारी है। चंदन नगर चौराहे के ओवरब्रिज के साथ दो-तीन अन्य चौराहों पर और ब्रिज का प्रस्ताव रखा जा सकता है। पीपीपी मॉडल पर रहवासी सह आवासीय बिङ्क्षल्डग बनाने के साथ स्टार्टअप पार्क व कन्वेंशन सेंटर के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कुछ अन्य विकास कार्य के प्रस्ताव भी बैठक में रखे जा सकते हैं।
आइडीए का पूरा ध्यान लवकुश चौराहे पर बन रहे डबल डेकर ब्रिज पर है। समय से काफी धीमा काम चलने के कारण एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। एक गर्डर लांच हो गई है और एक को अगले सप्ताह लांच किया जाएगा। ब्रिज को जून में पूरा करना है, चौराहे पर सर्विस रोड के सीमेंटीकरण का काम भी जल्द होगा।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग