MP भाजपा से बाहर होंगे फोटोबाज नेता, चुनिंदा को ही मिलेगी एंट्री

कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. यादव, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, मप्र, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षण प्रभारी केसी पटेल सहित कई नेता शिरकत करेंगे। आयोजन के लिए प्रदेश संगठन के सख्त निर्देश है कि अपेक्षितों को प्रवेश दिया जाए। 460 नामों की सूची भेजी गई है जिसमें इंदौर, निमाड़, उज्जैन, मंदसौर संभाग के साथ साथ गुना और अशोकनगर जिले के नेताओं के नाम है। इंदौर नगर से 20 नेताओं का चयन हुआ है। इसके अलावा किसी भी फोटोबाज नेता को प्रवेश नहीं देंगे।