‘इंटरनेशनल गैंग’ के निशाने पर थी रंगपंचमी, फ्लाइट से इंदौर आए थे आरोपी

छोटी ग्वालटोली टीआइ संजू कामले ने बताया, आरोपियों में नेपाल और बिहार के लोग शामिल हैं। सभी दिल्ली के रास्ते फ्लाइट से इंदौर पहुंचे थे और होटल गौरव व नीलम में ठहरे थे। उन्होंने गेर देखने आने की बात कही। पुलिस ने आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी के लिए बिहार और नेपाल पुलिस को ईमेल भेजा है। पुलिस के अनुसार पिछली बार रंगपंचमी की गेर के दौरान करीब 60 सोने की चेन चोरी हुई थीं और इस संबंध में एफआइआर भी दर्ज की गई थी। पुलिस का कहना है कि यदि होटल और लॉज की नियमित जांच नहीं होती, तो इस बार भी गेर के दौरान बड़ी वारदात हो सकती थी।