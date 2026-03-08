इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, अब इन दो शहरों तक पहुंचेगी ट्रेन, डीपीआर तैयार

पहले तय हुआ था कि सिंहस्थ 2028 तक इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो चलाई जाएगी। सर्वे व डीपीआर में देरी हुई है। अफसरों का कहना है कि अब डीपीआर तैयार होती है तो ठेके देने में एक साल लगेगा। इसके बाद काम शुरू हुआ तो सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों लोगों को परेशानी होगी. इसलिए सिंहस्थ के बाद ही इंदौर से उज्जैन के बीच काम शुरू करने की बात कही जा रही है। हालांकि अधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन तमाम परेशानी को देखते हुए काम को सिंहस्थ के बाद ही शुरू करने पर अनौपचारिक सहमति की बात अफसर स्वीकार कर रहे हैं।