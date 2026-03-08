8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, अब इन दो शहरों तक पहुंचेगी ट्रेन, डीपीआर तैयार

Indore Metro: अफसरों का मानना है कि इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का काम सिंहस्थ 2028 के बाद ही शुरू हो पाएगा। सर्वे के साथ डीपीआर तैयार की जा रही है।

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Mar 08, 2026

Indore Metro will reach mhow and pithampur (Patrika.com)

MP News:इंदौर-उज्जैन से पीथमपुर तक मेट्रो (Indore Metro) चलाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। सर्वे के साथ डीपीआर तैयार की जा रही है। अब तय हुआ है कि मेट्रो पीथमपुर के साथ महू तक चलेगी। रूट में बदलाव किया गया है।हालांकि, अफसरों का मानना है कि इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का काम सिंहस्थ 2028 के बाद ही शुरू हो पाएगा।

गांधी नगर में सितंबर 2023 में मेट्रो ट्रायल के दौरान ही इंदौर से उज्जैन व इंदौर से पीथमपुर के बीच मेट्रो चलाने की घोषणा हुई थी, लेकिन अब तक डीपीआर नहीं बन पाई है। डीएमआरसी को सर्वे का काम सौपा गया है, अफसरों के बीच प्लानिंग रखने के साथ कई संशोधन भी हुए। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अफसरों के मुताबिक, उज्जैन, इंदौर के साथ मैट्रो को महू व पीथमपुर तक चलाने का फैसला लिया गया है। यह रूट 90-95 किलोमीटर का होगा।

वाय शेप में बनेगा ट्रैक

अफसरों के मुताबिक, मेट्रो को इंदौर व उज्जैन के शहरी इलाके में अंडरग्राउंड चलाने पर सहमति बनी है। लवकुश चौराहे से बड़ा गणपति होते हुए राजेंद्र नगर तक भी मेट्रो अंडरग्राउंड रहेगी। राजेंद्र नगर से पीथमपुर की ओर एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा। एबी रोड से वाय शेप में महू व पीथमपुर का मेट्रो ट्रैक बनेगा।

परेशानी को देखते हुए टाल रहे काम

पहले तय हुआ था कि सिंहस्थ 2028 तक इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो चलाई जाएगी। सर्वे व डीपीआर में देरी हुई है। अफसरों का कहना है कि अब डीपीआर तैयार होती है तो ठेके देने में एक साल लगेगा। इसके बाद काम शुरू हुआ तो सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों लोगों को परेशानी होगी. इसलिए सिंहस्थ के बाद ही इंदौर से उज्जैन के बीच काम शुरू करने की बात कही जा रही है। हालांकि अधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन तमाम परेशानी को देखते हुए काम को सिंहस्थ के बाद ही शुरू करने पर अनौपचारिक सहमति की बात अफसर स्वीकार कर रहे हैं।

आइएसबीटी कुमेड़ी का संचालन शुरू होने की उम्मीद

करीब 101 करोड़ में बने प्रदेश के पहले वातानुकूलित कुमेड़ी आइएसबीटी के संघालन में पांच एजेंसियों ने प्रस्ताव दिए हैं। अगले महीने से संचालन शुरू हो सकता है। आइडीए हैं। अगले महीने से संचालन शुरू हो सकता है। आइडीए ने पांच बार टेंडर जारी किए, लेकिन एजेंसी नहीं मिली थी। पहले नियम था कि जिसने बस स्टैंड का संचालन किया हो वह एजेंसी टेंडर प्रक्रिया में भाग ले सकती है। इसमें रियायत करते हुए कोई मॉल बिल्डिंग के संचालन व्यवस्था देखने वाली एजेंसी को भी आमंत्रित किया गया। टेंडर के बाद पिछले दिनों प्री बीड मीटिंग हुई. जिसमें 5 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

20 साल के लिए सञ्चालन दे रहा आईडीए

आइडीए सीइ‌ओ डॉ. परीक्षित झाड़े ने बताया कि कुछ एजेंसियों ने टेंडर जमा किए हैं। प्री बीड मीटिंग में एजेंसियों ने और जानकारी मांगी है, जो उपलब्ध कराई जा रही है। उम्मीद है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक संचालन का फैसला होगा। आइडीए 20 साल के लिए संचालन वे रहा है। आइएसबीटी शुरू होने के सरवटे बस स्टैंड से चलने वाली सभी बसों का संचालन कुमेड़ी से किया जाएगा।

चंदन नगर चौराहे पर 40 करोड़ में बनेगा ओवरब्रिज

चंदन नगर चौराहे पर सिक्स लेन ओवरब्रिज का काम आइडीए करेगा। आइडीए की अगली बोर्ड बैठक में ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रशासन के निर्देश पर काफी समय पहले प्रमुख चौराहों पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सर्वे कराया गया था। सर्वे में चंदन नगर चौराहे पर ओवरब्रिज की आवश्यकता बताई गई थी।

हाल ही में नगर निगम ने चंदन नगर से कालानी नगर तक मास्टर प्लान की सड़क निर्माण का काम हाथ में लिया है। इस दौरान आइडीए को ओवरब्रिज को कहा गया। शुक्रवार को आइडीए में हुई बैठक में चंदन नगर चौराहे पर ब्रिज बनाने को लेकर बात हुई। आइडीए गैर योजना मद से यहां सिक्स लेन ब्रिज बनाने को तैयार है। अगली बोर्ड बैठक में इस पर फैसला हो जाएगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP के इस शहर में होगा 1000 करोड़ का निवेश, हजारों युवाओं को मिलेगी नौकरी
उज्जैन
big pharmaceutical firm will be established in Vikram Udyogpuri Phase-2 MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर मेट्रो का होगा विस्तार, अब इन दो शहरों तक पहुंचेगी ट्रेन, डीपीआर तैयार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी नौकरियों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस दस्तावेज के सहारे नहीं मिल सकेगी नौकरी

Indore High Court said this certificate cannot be accepted for applying government jobs mp news
इंदौर

खाई के किनारे बैठकर पी शराब, उठते समय पैर फिसलने से गिरे दो युवकों की मौत

INDORE
इंदौर

UPSC Success Story : इंदौर के 7 लोगों ने मचाया धमाल, किसी ने तीसरे तो किसी ने पहले ही प्रयास में मारी बाजी

UPSC Success Story
इंदौर

दूषित पानी से 36 मौतें: हाईकोर्ट में बहस 16 मार्च को, CBI जांच की मांग

MP High Court on Water Contamination Bhagirathpura indore
इंदौर

भागीरथपुरा के पीडि़त परिवारों के घर होली पर पहुंचे कांग्रेस नेता

इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.