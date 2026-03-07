UPSC Success Story : इंदौर के 7 लोगों ने मचाया धमाल, किसी ने तीसरे तो किसी ने पहले ही प्रयास में मारी बाजी

अक्षत बलद्वा की शुरुआती पढ़ाई हिंदी माध्यम से सरकारी स्कूल में हुई। 12वीं तक उन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की। शुरू से ही सिविल सेवा में जाने का सपना था। स्कूल के बाद अक्षत ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) दिया और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई की। हिंदी माध्यम से पढ़कर अचानक अंग्रेजी माहौल में पढऩा आसान नहीं था। कॉलेज के शुरुआती सालों में उन्हें संघर्ष करना पड़ा और अंक भी उम्मीद मुताबिक नहीं आए। उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे-धीरे खुद को माहौल अनुसार ढाल लिया। यूपीएससी की तैयारी कॉलेज के पांचवें वर्ष में शुरू की। उस समय एक तरफ प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज का कठिन अकादमिक दबाव था और दूसरी तरफ सिविल सेवा की तैयारी। वर्ष 2025 में ग्रेजुएशन पूरा किया और उसी साल यूपीएससी के लिए पहला प्रयास किया। इसी प्रयास में 173वीं रैंक हासिल कर ली।