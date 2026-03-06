MP में ‘मेयर फंड’ पर सरकार ने लगाई रोक, जारी हुआ आदेश

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महापौर निधि से होने वाले कामों पर सरकार ने रोक लगा दी है। इंदौर में करीब दस करोड़ रुपये की लागत से हर साल काम होते थे। इसको लेकर राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है। साफ किया कि बजट में रखी जाने वाली महापौर निधि का निगम के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में अब महापौर किसी भी वार्ड में सीधे काम नहीं कर पाएंगे। पहले पार्षद के काम नहीं करने पर वे अपनी निधि से ये काम करा देते थे।