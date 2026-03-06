‘इंदौर की गेर’: 150 फीट ऊपर से उड़ेंगे रंग, शिव की जटाओं से बरसेगा गुलाल…

MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ढोल-नगाड़ों की थाप, डीजे की धुन, आसमान में उड़ता गुलाल और रंगों में सराबोर होने के लिए शहर तैयार है। रंगपंचमी पर निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध गेर एक बार फिर इंदौर की गलियों को रंगों के उत्सव में रंगने आ रही है। 8 मार्च को रंगपंचमी पर शहर का मध्य क्षेत्र रंगीन हो जाएगा। अपने 77वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है गेर में कई आकर्षण देखने को मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ, कृष्ण लोगों पर रंगों की बौछार करेंगे। कनाड़ा, यूके से मेहमान गेर में शरीक होंगे। रंगपंचमी पर लाखों लोग कई रंगों में नजर आएंगे।