‘इंदौर की गेर’: 150 फीट ऊपर से उड़ेंगे रंग, शिव की जटाओं से बरसेगा गुलाल…

एआई जनरेटेड फोटो
MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ढोल-नगाड़ों की थाप, डीजे की धुन, आसमान में उड़ता गुलाल और रंगों में सराबोर होने के लिए शहर तैयार है। रंगपंचमी पर निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध गेर एक बार फिर इंदौर की गलियों को रंगों के उत्सव में रंगने आ रही है। 8 मार्च को रंगपंचमी पर शहर का मध्य क्षेत्र रंगीन हो जाएगा। अपने 77वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है गेर में कई आकर्षण देखने को मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ, कृष्ण लोगों पर रंगों की बौछार करेंगे। कनाड़ा, यूके से मेहमान गेर में शरीक होंगे। रंगपंचमी पर लाखों लोग कई रंगों में नजर आएंगे।
शेखर गिरि कहते हैं कि इस बार भी पारंपरिक गेर निकालने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 7 मिसाइलें 100 से 150 फीट ऊपर तक रंग उड़ाएगी। 1 बोरिंग मशीन 100 फीट ऊपर तक रंग उड़ाएगी। दो बैंड, दो डीजे, ट्रॉलियां भी शामिल होंगी। गिरि ने बताया, 350 किलो गुलाल उड़ाया जाएगा। टोरी कॉर्नर से इसी गेर से रंगों का कारवां शुरू होगा।
संस्था सृजन के कमलेश खंडेलवाल ने बताया, इस बार कई आकर्षण लेकर आ रहे हैं। भोलेनाथ की जटा और श्रीकृष्ण की पिचकारी से रंगों की बौछार की जाएगी। भोलेनाथ और श्रीकृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र है। हर बार की तरह इस बार भी सतरंगी मिसाइल चारों ओर रंग उड़ाते हुए चलेगी। इसके अलावा ट्राॅले, भजन मंडली और डीजे की गाडि़यां भी शामिल होंगी।
आयोजक अभिमन्यू मिश्रा ने बताया कि इस बार गेर में कनाडा और यूके से विदेशी मेहमान शामिल होने आ रहे हैं। उनके लिए अलग गाड़ी तैयार की जा रही है। 15 ब्लोअर मशीन, 1 बोरिंग मशीन, 6 मिसाइल गाड़ियां, 100 बाउंसर, 6 ट्रैक्टर ट्राॅली से रंग उड़ाते हुए चलेंगे। 50 ढोल और 6 डीजे गाडि़यां भी शामिल होंगी। 5 हजार किलो गुलाल उड़ाया जाएगा।
संयोजक राजपाल जोशी ने बताया, ओल्ड राजमोहल्ला स्थित हरिराम मंदिर पर पूजन के पश्चात गेर प्रारंभ होगी। करीब 40 वाहन शामिल रहेंगे, सभी वाहन भगवा ध्वजों से सुसज्जित रहेंगे। पांच टैंकर, 50 फीट ऊंचाई तक मार करने वाली मिसाइल के साथ रहेंगे, सबसे आगे 10 ई रिक्शा इंदौर के नवाचार को बताती हुई चलेंगे। एक झांकी लव जिहाद के ज्वलंत मुद्दे को दर्शाती हुई बनाई है। 3 हजार किलो गुलाल उड़ाया जाएगा।
फाग यात्रा नृसिंह बाजार स्थित बद्रीनारायण मंदिर से निकलेगी। हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य लक्ष्मणसिंह गौड़ ने बताया, यात्रा में महाकाल मंदिर की प्रतिकृति बनाई है, जिसमें महाकाल विराजेंगे। नंदी पर बैठे महादेव की झांकी भी रहेगी। यात्रा मे टेसू के फूलों और अरारोट से बनी प्राकृतिक गुलाल का ही उपयोग किया जाएगा। भजन मंडली, ध्वज वाहिका समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी।
