मां के सामने 5वीं मंजिल से कूदकर युवक ने जान दी, आरोप- कुछ देर पहले पुलिसकर्मी ने मारा था थप्पड़

ताप्ती परिसर में रहने वाले 23 वर्षीय राज मकवाना ने बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात 2 से 3 बजे के बीच 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। राज की मां ने बताया कि गर्मी लगने के कारण राज रात में मल्टी के नीचे टहल रहा था। तभी गार्ड ने उसे रोका, जिस पर दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद गार्ड ने वहीं से गुजर रहे पुलिसकर्मियों को बुला लिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को राज की तबीयत खराब होने के बारे में बताया और माफी भी मांगी। लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मार दिया था।