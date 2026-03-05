मां के सामने 5वीं मंजिल से कूदकर युवक ने जान दी, आरोप- कुछ देर पहले पुलिसकर्मी ने मारा था थप्पड़

youth jumps from 5th floor in front of mother
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक युवक ने मां के सामने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में स्थित ताप्ती परिसर की है। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई घटना से कॉलोनी में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। मृतक के परिजन का आरोप है कि घटना से कुछ देर पहले ही पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मारे थे।
ताप्ती परिसर में रहने वाले 23 वर्षीय राज मकवाना ने बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात 2 से 3 बजे के बीच 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। राज की मां ने बताया कि गर्मी लगने के कारण राज रात में मल्टी के नीचे टहल रहा था। तभी गार्ड ने उसे रोका, जिस पर दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद गार्ड ने वहीं से गुजर रहे पुलिसकर्मियों को बुला लिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को राज की तबीयत खराब होने के बारे में बताया और माफी भी मांगी। लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मार दिया था।
राज की मां के मुताबिक पुलिसकर्मी के द्वारा थप्पड़ मारने से राज बुरी तरह से डर गया था वो इतना घबरा गया था कि पकड़े जाने के डर से वो बार-बार घर के अंदर-बाहर जा रहा था। जब वह अपने बेटे राज को देखने के लिए मल्टी के नीचे पहुंची तभी राज ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। परिवार के सदस्य तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग