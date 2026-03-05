5 मार्च 2026,

गुरुवार

इंदौर

मां के सामने 5वीं मंजिल से कूदकर युवक ने जान दी, आरोप- कुछ देर पहले पुलिसकर्मी ने मारा था थप्पड़

mp news: युवक की मां का आरोप- गर्मी लगने के कारण मल्टी के बाहर टहल रहा था तभी पुलिस आई और बेटे को थप्पड़ मारे थे।

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Mar 05, 2026

indore

youth jumps from 5th floor in front of mother

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक युवक ने मां के सामने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में स्थित ताप्ती परिसर की है। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुई घटना से कॉलोनी में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। मृतक के परिजन का आरोप है कि घटना से कुछ देर पहले ही पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मारे थे।

आरोप- पुलिसकर्मी ने मारा था थप्पड़

ताप्ती परिसर में रहने वाले 23 वर्षीय राज मकवाना ने बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात 2 से 3 बजे के बीच 5वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। राज की मां ने बताया कि गर्मी लगने के कारण राज रात में मल्टी के नीचे टहल रहा था। तभी गार्ड ने उसे रोका, जिस पर दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद गार्ड ने वहीं से गुजर रहे पुलिसकर्मियों को बुला लिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों को राज की तबीयत खराब होने के बारे में बताया और माफी भी मांगी। लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसे थप्पड़ मार दिया था।

मां के सामने 5वीं मंजिल से कूदा

राज की मां के मुताबिक पुलिसकर्मी के द्वारा थप्पड़ मारने से राज बुरी तरह से डर गया था वो इतना घबरा गया था कि पकड़े जाने के डर से वो बार-बार घर के अंदर-बाहर जा रहा था। जब वह अपने बेटे राज को देखने के लिए मल्टी के नीचे पहुंची तभी राज ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। परिवार के सदस्य तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

