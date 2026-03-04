भाजपा विधायक नाराज, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

विधायक महेन्द्र हार्डिया का कहना है कि क्षेत्र की कई कॉलोनियों के आवासीय भवनों में नियम विरुद्ध हॉस्टल, होटल और स्टूडियो अपार्टमेंट संचालित किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिससे रहवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में निगम अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गईं। पूर्व निगम आयुक्त तथा वर्तमान कलेक्टर शिवम वर्मा को भी मौके पर ले जाकर स्थिति दिखाई थी। वर्तमान आयुक्त क्षितिज सिंघल से भी रहवासी संघों के साथ मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विधायक महेन्द्र हार्डिया ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।