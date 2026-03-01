एमपीपीएससी की सबसे अहम परीक्षा पर बड़ा अपडेट, आयोग ने जारी किया शेड्यूल

MPPSC- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आयोग ने सन 2025-26 की सभी अहम परीक्षाओं के​ लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। एमपीपीएससी MPPSC ने मार्च से सितंबर तक का विस्तृत परीक्षा व साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया है। इनमें राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा भी शामिल है जिसे एमपीपीएससी की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। यह अहम परीक्षा अप्रेल में होगी। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अनेक अहम लिखित परीक्षाएं और साक्षात्कार का क्रम एक साथ चलेगा। आयोग ने लंबित परीक्षाओं पर फोकस किया है।