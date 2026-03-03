इंदौर में दर्दनाक हादसा: ड्रेनेज चैंबर में उतरे सफाईकर्मी, जहरीली गैस की चपेट में आकर 2 की मौत

नगर निगम ने घटना के बाद आधिकारिक सूचना जारी की। बताया कि चोइथराम अस्पताल के बाहर ड्रेनेज चैंबर में डीवाटरिंग वाहन को खाली करते समय घटना हुई। प्रारंभिक स्तर पर जानकारी मिली है कि जोन-13 में सैप्टिक टैंक खाली करने के बाद निगम कर्मचारी डीवाटरिंग वाहन का पानी चोइथराम अस्पताल के गेट के पास प्राइमरी लाइन के चैंबर में छोडऩे आए थे। चैंबर का ढक्कन खोलकर डीवाटरिंग वाहन का पानी खाली करने के दौरान पाइप चैंबर में गिर गया। पाइप निकालने कर्मचारी बिना किसी जानकारी, अज्ञानतावश चैंबर में उतर गए। इस वजह से दोनों कर्मचारियों अजय व करण का निधन हो गया।