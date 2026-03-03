3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

कैलाश विजयवर्गीय ने दिया गलत जवाब… खुलासे के बाद अधीक्षक-लिपिक बर्खास्त

Indore News: सदन में कैलाश विजयवर्गीय ने दिया था गलत जवाब, बताया था इंदौर में नहीं एक भी सफाइ संरक्षक, मामले ने पकड़ा तूल, पत्रिका के खुलासे के बाद एक्शन...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Mar 03, 2026

Indore News Kailash Vijayvargiya

Indore News Kailash Vijayvargiya

Indore News: भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया के सवाल के जवाब में विधानसभा में नगरीय प्रशासन मत्री कैलाश विजवयर्गीय ने गलत जवाब देते हुए बताया था कि इंदौरमें एक भी सफाई संरक्षक नहीं है। मामले ने तूल पकड़ा तो गलत जानकारी तैयार करने के मामले में नगर निगम के स्थापना शाखा कार्यालय अधीक्षक हरीश श्रीवास्तव को निलंबित करने व लिपिक अतुल वाजपेयी (विनियमित कर्मचारी) की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी हुआ है। पत्रिका ने 26 फरवरी को यह खुलासा किया था। अपर आयुक्त के इस आदेश में लिखा है कि विधायक द्वारा पूछे सवाल का जवाब संचालनालय को भेजा था, जो त्रुटिपूर्ण पाया गया।

निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए

यह जवाब कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से तैयार कराकर प्रेषित किया जाना पाया गया। उन्होंने महत्वपूर्ण मामले में रुचि नहीं दिखाई, इसलिए उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए जाते है। इसी तरह क्लर्क अतुल वाजपेयी के माध्यम से यह जवाब तैयार हुआ था। उनकी रुचि महत्वपूर्ण कार्य में नहीं होने पर उन्हें हाजिरी मुक्त करते हुए पारिश्रमिक भुगतान पर तत्काल रोक लगाई जाती है।

यह है मामला

विधायक हार्डिया ने विधानसभा में सवाल लगाकर इंदौर नगर निगम में स्वीकृत पद, कार्यरत पद एवं रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। यह भी पूछा था कि क्या कर्मचारियों की कमी के चलते एक ही अधिकारी को कई जगह का प्रभार सौंपा गया है? नगरीय प्रशासन मंत्री विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि निगम सीमा विस्तार के चलते अधिकारियों को एक से ज्यादा प्रभार दिए गए हैं। सीमा क्षेत्र के हिसाब से निगम में अमले की कमी है।

विजयवर्गीय के मुताबिक, निगम में 6312 पद हैं, लेकिन केवल 1493 पद ही भरे हैं और 4819 खाली हैं। सफाई संरक्षकों के 3900 पद हैं, ये सभी खाली हैं। जबकि, निगम में 1200 से ज्यादा सफाई संरक्षक कार्यरत हैं और 2400 से ज्यादा विनियमित सफाई संरक्षक सफाई का जिम्मा संभालते हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के 10 लाख कर्मी-पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, होली पर सीएम ने दिया बड़ा तोहफा
भोपाल
CM Mohan Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 10:58 am

Published on:

03 Mar 2026 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कैलाश विजयवर्गीय ने दिया गलत जवाब… खुलासे के बाद अधीक्षक-लिपिक बर्खास्त

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘सोनम रघुवंशी को जला नहीं सकते पर उसकी…’ वीडियो देख फूटा राजा की मां का दर्द

Raja Raghuvanshi Mother Statement
इंदौर

खाड़ी में युद्ध की आंच इंदौर तक, दुबई-आबूधाबी टूर रद्द, सैकड़ों यात्री फंसे

indore airport
समाचार

मिथनु राशि वाले पीला-हल्के नीले रंग से खेले, वृश्चिक के लिए लाल है खास

indore
समाचार

CUET-PG 2026 का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन पता चलेगा एग्जाम सेंटर

CUET-PG 2026 admit card exam city information slip mp news
इंदौर

Research: मोटापे से हो सकता है कैंसर ! हाई रिस्क पर है 40 पार वाली महिलाएं

cancer
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.