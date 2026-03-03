कैलाश विजयवर्गीय ने दिया गलत जवाब… खुलासे के बाद अधीक्षक-लिपिक बर्खास्त

Indore News: भाजपा विधायक महेंद्र हार्डिया के सवाल के जवाब में विधानसभा में नगरीय प्रशासन मत्री कैलाश विजवयर्गीय ने गलत जवाब देते हुए बताया था कि इंदौरमें एक भी सफाई संरक्षक नहीं है। मामले ने तूल पकड़ा तो गलत जानकारी तैयार करने के मामले में नगर निगम के स्थापना शाखा कार्यालय अधीक्षक हरीश श्रीवास्तव को निलंबित करने व लिपिक अतुल वाजपेयी (विनियमित कर्मचारी) की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी हुआ है। पत्रिका ने 26 फरवरी को यह खुलासा किया था। अपर आयुक्त के इस आदेश में लिखा है कि विधायक द्वारा पूछे सवाल का जवाब संचालनालय को भेजा था, जो त्रुटिपूर्ण पाया गया।