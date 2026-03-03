एमपी के 10 लाख कर्मी-पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, होली पर सीएम ने दिया बड़ा तोहफा

MP News: प्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता में सरकार ने 3 फीसदी की वृद्धि की है। सोमवार शाम सीएम डॉ. मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। फायदा 7 लाख से अधिक शासकीय सेवक और 3 लाख से अधिक पेंशनर्स को होगा। बढ़ा हुआ 58 फीसदी महंगाई भत्ता अप्रेल से देय होगा। नकद लाभ मई में मिलने वाले अप्रेल के वेतन में होगा।