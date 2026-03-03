सावधान! मार्च में ही 40 डिग्री के पार जा सकता है एमपी में पारा, अप्रैल-मई में पड़ेगी भीषण गर्मी

बता दें कि, प्रदेशभर में 1 मार्च से गर्मी का प्रभाव बढ़ना शुरु हुआ है। अधिकतर जिलों का तापमान 30 से 36 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। मार्च महीने में पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। वहीं अप्रैल और मई के महीनों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। दो महीने में ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। वहीं, भोपाल-इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में भी भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है।