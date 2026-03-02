MP के दो सीनियर मंत्रियों को अमित शाह ने क्यों बुलाया दिल्ली, जानिए वजह

सूत्र बताते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिए थे। उनके बयान से पार्टी की जमकर किरकिरी हुई थी। सरकार पर विपक्ष ने भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में जमकर विरोध किया था। हालांकि, सवाल एक नहीं है…सवाल तो कई हैं। क्योंकि भागीरथपुरा दूषित पानी के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय के तीखे और तल्ख तेवर दिखे। उन्होंने विधानसभा सत्र में भी नजर कहीं और निशाना कहीं और…लगाया। राजनीतिक गलियारों में कयासों के दौरा जारी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा में हुई बयानबाजी को लेकर दोनों नेताओं को मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया था।