MP News: 60 फीट चौड़ी की जाएगी सड़क, हटेंगे बाधक निर्माण

MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लंबे समय अटकी पड़ी जंजीरवाला चौराहा टू अटल द्वार सड़क का चौड़ीकरण शुरू कर दिया गया है। अभी बाधक निर्माण न तोड़ते हुए नर्मदा की लाइन शिफ्ट की जा रही है। इसके लिए रोड को खोदने के कार्य की शुरुआत हो गई है। सड़क बनाने के लिए कुछ जगह रोड को बीच में से खोदा गया है। साथ ही पानी निकासी के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन भी डाली जा रही है।